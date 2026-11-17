По подсчетам CNBC, с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г. с его счетов провели не менее 103 операций с акциями Nvidia на общую сумму от $27 млн до $97,5 млн. В Белом доме заявили, что инвестициями президента управляют независимые консультанты без его участия. Декларации не подтверждают, что Трамп лично давал распоряжения о сделках.