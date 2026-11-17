CNBC: Трамп еще в мае продал акции Nvidia на сумму до $1 млн
С инвестиционных счетов президента США Дональда Трампа 18 мая 2026 г. продали акции Nvidia на сумму от $500 001 до $1 млн. Операция состоялась через пять дней после того, как госсекретарь Марко Рубио, предположительно, проинформировал американского лидера о связях главы Nvidia Дженсена Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финансовые декларации президента.
Продажа состоялась после государственного визита Трампа в Китай, в котором участвовал Хуанг. Сам президент отрицает, что получал от Рубио информацию о предполагаемых связях бизнесмена с китайской разведкой.
По подсчетам CNBC, с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г. с его счетов провели не менее 103 операций с акциями Nvidia на общую сумму от $27 млн до $97,5 млн. В Белом доме заявили, что инвестициями президента управляют независимые консультанты без его участия. Декларации не подтверждают, что Трамп лично давал распоряжения о сделках.
14 ноября The Washington Post сообщила, что Рубио подготовил для президента служебную записку о предполагаемых связях Хуанга с подозреваемой в шпионаже. По данным газеты, документ основывался на отчете ЦРУ.
12 ноября Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia на фоне скандала вокруг его личных отношений. 16 ноября Трамп не исключил возвращения бизнесмена к руководству компанией. Президент отметил, что обвинения в шпионаже в адрес женщины, с которой Хуанг состоял в отношениях, не доказаны.