В «Ленкоме» прошли обыски по уголовному делу
В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» прошли обыски в рамках уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, изъят ряд документов, по делу проходит президент театра Марк Варшавер.
Статью УК источник уточнять не стал, отметив, что «речь идет о финансовых вопросах».
Зимой 2025 г. президентом театра был назначен Варшавер, который прежде занимал должность директора театра. После смерти Марка Захарова в театре отсутствовала позиция художественного руководителя и все вопросы по управлению учреждением решал Варшавер.