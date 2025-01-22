В театре «Ленком» появятся президент и художественный руководитель

В театре «Ленком» появятся президент и художественный руководительПрезидентом театра станет Марк Варшавер, худруком – Владимир Панков
В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» появятся должности президента и художественного руководителя, сообщил «Ведомостям» представитель департамента культуры Москвы. Президентом театра назначен Марк Варшавер (занимал должность директора театра), худруком станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков.
После смерти Марка Захарова в театре отсутствовала позиция художественного руководителя и все вопросы по управлению учреждением решал Варшавер, занимавший должность директора «Ленкома», напомнили в департаменте. «Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие. Такая практика ранее уже использовалась в кураторстве столичных театров: в Театре сатиры долгое время был президент, которым являлся Александр Ширвиндт», – пояснили в ведомстве.
Пост худрука займет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков, который работает худруком московского «Центра драматургии и режиссуры». Директором «Ленкома» вместо Варшавера станет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов. Он, как и Панков, останется на прежнем месте в своем театре.
Театр «Ленком» (первоначальное название – Театр рабочей молодежи, ТРАМ) был основан 27 октября 1927 г. в Москве. В 1973 г. в «Ленком» пришел главный режиссер, впоследствии художественный руководитель – Захаров. Он служил на должности худрука вплоть до своей смерти в 2019 г.
После смерти Захарова директором и художественным руководителем театра был назначен Варшавер, он проработал в этой должности до 2022 г. Тогда в театре упразднили должность худрука и ввели пост главного режиссера, которым стал Алексей Франдетти. Сам Франдетти покинул эту должность в июне 2024 г.