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В театре «Ленком» появятся президент и художественный руководитель

Президентом театра станет Марк Варшавер, худруком – Владимир Панков
Максим Цуланов
Президентом театра станет Марк Варшавер (занимал должность директора театра)
Президентом театра станет Марк Варшавер (занимал должность директора театра) / Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» появятся должности президента и художественного руководителя, сообщил «Ведомостям» представитель департамента культуры Москвы. Президентом театра назначен Марк Варшавер (занимал должность директора театра), худруком станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков.

После смерти Марка Захарова в театре отсутствовала позиция художественного руководителя и все вопросы по управлению учреждением решал Варшавер, занимавший должность директора «Ленкома», напомнили в департаменте. «Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие. Такая практика ранее уже использовалась в кураторстве столичных театров: в Театре сатиры долгое время был президент, которым являлся Александр Ширвиндт», – пояснили в ведомстве.

Пост худрука займет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков, который работает худруком московского «Центра драматургии и режиссуры». Директором «Ленкома» вместо Варшавера станет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов. Он, как и Панков, останется на прежнем месте в своем театре.

Театр «Ленком» (первоначальное название – Театр рабочей молодежи, ТРАМ) был основан 27 октября 1927 г. в Москве. В 1973 г. в «Ленком» пришел главный режиссер, впоследствии художественный руководитель – Захаров. Он служил на должности худрука вплоть до своей смерти в 2019 г.

После смерти Захарова директором и художественным руководителем театра был назначен Варшавер, он проработал в этой должности до 2022 г. Тогда в театре упразднили должность худрука и ввели пост главного режиссера, которым стал Алексей Франдетти. Сам Франдетти покинул эту должность в июне 2024 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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