В театре «Ленком» появятся президент и художественный руководитель

После смерти Захарова директором и художественным руководителем театра был назначен Варшавер, он проработал в этой должности до 2022 г. Тогда в театре упразднили должность худрука и ввели пост главного режиссера, которым стал Алексей Франдетти. Сам Франдетти покинул эту должность в июне 2024 г.