ХК выразил соболезнования родным и близким хоккеиста. В команде отметили, что уход олимпийского чемпиона стал большой утратой для отечественного спорта, подчеркнув, что скорбят вместе с болельщиками «Спартака» и всем хоккейным сообществом. Клуб отметил, что о дате и времени церемонии прощания с Ляпкиным будет объявлено позже.