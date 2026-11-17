Олимпийский чемпион по хоккею Юрий Ляпкин умер в возрасте 81 года
Олимпийский чемпион и четырехкратный обладатель титула чемпиона мира по хоккею Юрий Ляпкин умер на 82-м году жизни. Об этом хоккейный клуб «Спартак» сообщил на своем официальном сайте.
ХК выразил соболезнования родным и близким хоккеиста. В команде отметили, что уход олимпийского чемпиона стал большой утратой для отечественного спорта, подчеркнув, что скорбят вместе с болельщиками «Спартака» и всем хоккейным сообществом. Клуб отметил, что о дате и времени церемонии прощания с Ляпкиным будет объявлено позже.
Юрий Ляпкин – советский хоккеист, защитник, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР. Родился в Балашихе Московской области. Выступал за воскресенский «Химик», московский «Спартак» и японский клуб «Одзи Сейси».