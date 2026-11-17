Песков: Крымский мост восстановят лучше прежнего
Крымский мост будет восстановлен, и он будет еще «лучше прежнего». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».
«Тут, собственно, никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего», – сказал представитель Кремля.
Крымский мост подвергся повторной атаке беспилотников в ночь на 17 ноября. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения транспорта. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста.
16 ноября сооружение также атаковали БПЛА. Из-за повреждений движение ограничивали, четыре пассажирских поезда следовали с задержками. К вечеру проезд автомобилей восстановили.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками на Крымский мост 16 и 17 ноября. По данным ведомства, в результате ударов были повреждены конструкции сооружения.