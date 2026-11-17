ФАС возбудила дело против МФК «Саммит» из-за сходства названия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении микрофинансовой компании «Саммит» и ее акционера. «Саммит банк» использует свое название с 2006 г., но Роспатент отказал в регистрации из-за сходства с товарным знаком Summit Group, принадлежащим акционеру МФК, говорится в сообщении службы.
Банк просил согласия на регистрацию, но получил отказ – акционер заявил о планах использовать Summit Group в банковском секторе. По закону деятельность МФО со сходным с банком названием запрещена. В действиях компании и ее акционера ФАС усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины группе лиц грозит штраф по КоАП.
21 сентября ФАС сообщала, что компания «Атриум» ввела в оборот ряд кислородных пятновыводителей и чистящих паст с оформлением, сходным с оригинальным ассортиментом «Эпеко» – кислородным пятновыводителем «Я твое средство для всего» и универсальной чистящей пастой «Чудо-паста» под брендом «Брендфри». Служба посчитала, что действия «Атриума» могут создать у потребителей ложное впечатление о производителе и способствовать получению конкурентных преимуществ за счет перераспределения потребительского спроса. Ведомство возбудило дело.