21 сентября ФАС сообщала, что компания «Атриум» ввела в оборот ряд кислородных пятновыводителей и чистящих паст с оформлением, сходным с оригинальным ассортиментом «Эпеко» – кислородным пятновыводителем «Я твое средство для всего» и универсальной чистящей пастой «Чудо-паста» под брендом «Брендфри». Служба посчитала, что действия «Атриума» могут создать у потребителей ложное впечатление о производителе и способствовать получению конкурентных преимуществ за счет перераспределения потребительского спроса. Ведомство возбудило дело.