СК попросил арестовать обвиняемую в покушении на Сергея Заворотного
Следственный комитет (СК) России ходатайствует об аресте жительницы Москвы, обвиняемой в покушении на убийство бывшего советника экс-премьера Украины Сергея Заворотного. Соответствующее ходатайство направлено в Чертановский районный суд столицы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным следствия, женщина признала вину и рассказала, что в июле 2026 г. ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ее, что на ее имя якобы открыты иностранные счета, через которые финансируются украинские вооруженные формирования.
Впоследствии обвиняемая продолжила общаться с кураторами, которые поручали ей выполнять задания под предлогом блокировки счетов. По версии СК, женщина откопала в Дмитровском районе Подмосковья пакет со взрывным устройством, которое соучастники выдавали за GPS-трекер. 10 ноября она закрепила его под автомобилем Заворотного, а 13 ноября устройство дистанционно привели в действие.
Фигурантке предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства преступления и личности других соучастников.
16 ноября СК сообщил о задержании подозреваемой 2005 года рождения. По данным ведомства, задержание проводилось совместно с сотрудниками МВД и ФСБ.