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Главная / Общество /

Что известно о взрыве автомобиля в Москве бывшего советника экс-премьера Украины

СКР возбудил уголовное дело
Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

13 ноября в Москве на улице Кировоградской в районе дома №5 произошел взрыв автомобиля, в результате пострадал водитель. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

  • ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия перекрыто две полосы движения, автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты. 

  • «Известия» сообщали, что согласно одной из версий, взрыв произошел из-за неисправности газового баллона. На место выехала следственная группа управления СК России по Москве. Выясняются обстоятельства инцидента. 

  • По словам источника источника «Известий», взорвавшийся в ходе движения автомобиль мог принадлежать Сергею Заворотному – бывшему пресс-секретарю, советнику экс-премьера Украины Николая Азарова. Он переехал в Россию в 2014 г. Позже в СК России подтвердили, что за рулем находился Заворотный. По данным ведомства, его доставили в одну из городских больниц,

Азаров сообщил ТАСС, что выясняет обстоятельства инцидента, случившегося в Москве. По его словам, с Заворотным все в порядке.

В результате инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч.3, ст.30, п.п. «е», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

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