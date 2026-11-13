Что известно о взрыве автомобиля в Москве бывшего советника экс-премьера Украины

Что известно о взрыве автомобиля в Москве бывшего советника экс-премьера УкраиныСКР возбудил уголовное дело
13 ноября в Москве на улице Кировоградской в районе дома №5 произошел взрыв автомобиля, в результате пострадал водитель. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия перекрыто две полосы движения, автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.
По словам источника источника «Известий», взорвавшийся в ходе движения автомобиль мог принадлежать Сергею Заворотному – бывшему пресс-секретарю, советнику экс-премьера Украины Николая Азарова. Он переехал в Россию в 2014 г. Позже в СК России подтвердили, что за рулем находился Заворотный. По данным ведомства, его доставили в одну из городских больниц,
Азаров сообщил ТАСС, что выясняет обстоятельства инцидента, случившегося в Москве. По его словам, с Заворотным все в порядке.
В результате инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч.3, ст.30, п.п. «е», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).