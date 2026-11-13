Что известно о взрыве автомобиля в Москве бывшего советника экс-премьера Украины

По словам источника источника «Известий», взорвавшийся в ходе движения автомобиль мог принадлежать Сергею Заворотному – бывшему пресс-секретарю, советнику экс-премьера Украины Николая Азарова. Он переехал в Россию в 2014 г. Позже в СК России подтвердили, что за рулем находился Заворотный. По данным ведомства, его доставили в одну из городских больниц,