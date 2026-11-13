ФОМ и ВЦИОМ разошлись в динамике доверия к Путину

ФОМ и ВЦИОМ разошлись в динамике доверия к ПутинуПо данным ВЦИОМа, показатель снизился до 75,1%, у ФОМа – вырос до 73%
- Президент и правительство
- «Единая Россия»
- КПРФ
- ЛДПР
- «Новые люди»
- «Справедливая Россия»
Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину снизился за неделю на 2,4 п. п. до 75,1%, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. При этом Фонд общественного мнения (ФОМ) зафиксировал рост показателя на 1 п. п. до 73%.
Президент и правительство
По итогам исследования ВЦИОМа со 2 по 8 ноября, деятельность Путина одобрили 71,4% респондентов, что на 0,2 п. п. меньше предыдущего показателя. Согласно опросу ФОМа с 6 по 8 ноября, положительную оценку работе президента дали 75% россиян. За неделю показатель не изменился.
Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 43,1% участников опроса ВЦИОМа (-3,1 п. п.), правительства – 42,9% (-2,5 п. п.). Доверие Мишустину выразили 53,5% респондентов (-2,1 п. п.).
По данным ФОМа, деятельность премьер-министра одобрили 54% опрошенных, правительства – 49%. Оба показателя остались на уровне предыдущей недели.
«Единая Россия»
ВЦИОМ зафиксировал рост поддержки партии на 0,9 п. п. до 32,8%. Согласно исследованию ФОМа, за «Единую Россию» готовы проголосовать 35% опрошенных против 39% неделей ранее.
КПРФ
Рейтинг КПРФ, по данным ВЦИОМа, вырос на 0,2 п. п. до 14,7%. ФОМ оценил поддержку партии в 12% (-1 п. п.). Доверие председателю КПРФ Геннадию Зюганову выразили 34,5% участников опроса ВЦИОМа (-2,6 п. п.).
ЛДПР
По данным ВЦИОМа, уровень поддержки ЛДПР снизился на 1,6 п. п. до 9,3%. ФОМ зафиксировал рост показателя с 10 до 12%. Председателю партии Леониду Слуцкому доверяют 21,3% опрошенных ВЦИОМом (-2,7 п. п.).
«Новые люди»
ВЦИОМ оценил электоральный рейтинг партии в 9%, что на 1,1 п. п. ниже предыдущего показателя. Согласно исследованию ФОМа, поддержка «Новых людей» выросла с 7 до 8%. Уровень доверия председателю партии Алексею Нечаеву составил 12,2% (-1,1 п. п.), следует из данных ВЦИОМа.
«Справедливая Россия»
Поддержка партии, по данным ВЦИОМа, снизилась на 1,9 п. п. до 3,4%. ФОМ оценил ее рейтинг в 3%, показатель не изменился. Доверие председателю «Справедливой России» Сергею Миронову выразили 24,2% респондентов ВЦИОМа (-4,4 п. п.).
В опросе ВЦИОМа использовался комбинированный метод интервью. ФОМ опросил 1500 человек в 97 населенных пунктах 51 региона России.
6 ноября ВЦИОМ сообщил о росте доверия к Путину на 1,9 п. п. до 77,5%. ФОМ тогда оценил показатель в 72%. Ранее, 30 октября, оба центра зафиксировали повышение доверия президенту.