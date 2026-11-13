ФОМ и ВЦИОМ разошлись в динамике доверия к Путину

По итогам исследования ВЦИОМа со 2 по 8 ноября, деятельность Путина одобрили 71,4% респондентов, что на 0,2 п. п. меньше предыдущего показателя. Согласно опросу ФОМа с 6 по 8 ноября, положительную оценку работе президента дали 75% россиян. За неделю показатель не изменился.