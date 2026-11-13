Роботы «Яндекса» начали доставлять лекарства в Москве
Аптечная сеть «36,6» совместно с «Яндекс Доставкой» запустила доставку лекарств роботами-курьерами в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Яндекса». Заказать таким способом можно безрецептурные препараты, в том числе обезболивающие, противовирусные и средства от аллергии, а также косметику, БАДы и другие аптечные товары.
Пока услуга тестируется в восьми районах столицы: Хамовниках, Даниловском, Очаково-Матвеевском, Тверском, Аэропорте, Замоскворечье, Савеловском и на Арбате. По итогам тестирования компания рассчитывает запустить аналогичный сервис в Санкт-Петербурге.
Оформить заказ можно через сайты и приложения аптечных сетей «36,6» и «Горздрав». После сборки заказа фармацевт передает его роботу, который доставляет покупку до подъезда. Отследить его передвижение можно через приложение «Яндекс Go» или сайты аптечных сетей.
Другие компании также могут подключиться к сервису через «Яндекс Доставку». Помимо доставки до подъезда предусмотрен комбинированный формат, при котором курьер встречает робота у дома и доставляет заказ до квартиры.
По собственным данным компании, по итогам III квартала 2026 г. роботы-курьеры работали в 13 городах, а их парк превышал 1500 устройств. За все время роботы выполнили более 2 млн доставок, из которых свыше 750 000 пришлось на III квартал.