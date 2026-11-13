Роботы «Яндекса» начали доставлять лекарства в Москве

Аптечная сеть «36,6» совместно с «Яндекс Доставкой» запустила доставку лекарств роботами-курьерами в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Яндекса». Заказать таким способом можно безрецептурные препараты, в том числе обезболивающие, противовирусные и средства от аллергии, а также косметику, БАДы и другие аптечные товары.