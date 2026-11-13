Что известно о последствиях массированной атаки дронов на регионы 13 ноября

Что известно о последствиях массированной атаки дронов на регионы 13 ноябряВ Волгограде погибли люди
В ночь на 13 ноября украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы. Средства ПВО сбили 1198 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны. Четверо погибли в Волгограде. На подлете к Москве перехвачены десятки дронов, а в Ростовской области есть раненый. Что известно об атаках – в материале «Ведомостей».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 18:00 мск 12 ноября по 08:00 мск 13 ноября в сторону Московского региона летели 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. На подлете к Москве нейтрализованы 144 беспилотника.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке на южную промзону регионального центра погибли четыре сотрудника, еще двое госпитализированы. В рабочем поселке Светлый Яр повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажках и в молодежном центре. Пострадавших нет.
Минувшей ночью было уничтожено более 120 БПЛА в Ростове-на-Дону и десяти районах региона: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском и Чертковском. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону ранен мужчина, его госпитализировали, врачи оказывают помощь. Для жителей поврежденного многоквартирного дома в Октябрьском районе развернут пункт временного размещения. Всего в Ростове повреждено пять многоквартирных домов, возникшее возгорание полностью ликвидировано. В Советском районе потушен пожар в производственном помещении. В Азовском районе повреждены пять частных домов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что с вечера 12 ноября силы ПВО уничтожили 133 БПЛА над территорией региона. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В небе над Воронежем и пятью районами региона силы ПВО сбили 32 беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет. При падении обломков БПЛА в одном из районов повреждены хозпостройка и автомобиль.
Согласно информации Минобороны, к утру силы ПВО перехватили и уничтожили почти 1200 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.
С вечера 12 ноября Росавиация ограничивала полеты в аэропортах Калуги («Грабцево»), Волгограда («Гумрак»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Тамбова («Донское»), Ярославля («Туношна»), Ульяновска («Баратаевка»), Оренбурга и Орска, а также всех четырех московских авиагаваней.