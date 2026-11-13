Что известно о последствиях массированной атаки дронов на регионы 13 ноября

Минувшей ночью было уничтожено более 120 БПЛА в Ростове-на-Дону и десяти районах региона: Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском и Чертковском. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону ранен мужчина, его госпитализировали, врачи оказывают помощь. Для жителей поврежденного многоквартирного дома в Октябрьском районе развернут пункт временного размещения. Всего в Ростове повреждено пять многоквартирных домов, возникшее возгорание полностью ликвидировано. В Советском районе потушен пожар в производственном помещении. В Азовском районе повреждены пять частных домов.