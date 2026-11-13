Как отреагировали мировые СМИ на встречу Путина с переговорщиками Трампа

WP указывает, что на брифинге после отъезда американских посланников из российской столицы Ушаков не стал прямо подтверждать, что Россия сядет за стол переговоров с делегацией из Европы. Reuters при этом указывает со ссылкой на представителя США, что Россия может допустить европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров по Украине. «Вашингтон должен работать со своими европейскими союзниками, чтобы понять, чего они хотят – мира или войны на Украине», – процитировало издание Путина.