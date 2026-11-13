Как отреагировали мировые СМИ на встречу Путина с переговорщиками Трампа

Как отреагировали мировые СМИ на встречу Путина с переговорщиками ТрампаЗарубежные журналисты обратили внимание на непрекращающиеся разногласия сторон
Президент России Владимир Путин встретился 12 ноября в Кремле с переговорщиками президента США – спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Продолжительность переговоров составила двух часов. На встрече также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев и руководитель переговорной группы Владимир Мединский. После беседы Уиткофф сообщил СМИ, что достигнута договоренность еще по одной трехсторонней встрече (предыдущий состоялся накануне в Абу-Даби), причем якобы с участием представителей Европы.
Как зарубежная пресса оценила встречу в Кремле – в материале «Ведомостей».
Договор об обмене
Reuters обращает внимание на заявление Кушнера о договоренности России и Украины расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейские страны, так как Вашингтон работает над «крупнейшим обменом пленными» за время конфликта. По словам Кушнера, обмен «потенциально позволит тысячам людей воссоединиться со своими семьями».
«Это заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский приветствовал новости о присутствии Европы на следующем раунде мирных переговоров при посредничестве США, заявив, что он надеется, что повестка дня будет включать усилия по прекращению огня и разрядке конфликта», – говорится в материале.
NTV пишет, что, по данным украинских источников, был достигнут договор об обмене пленными, в рамках которого предварительно будет обменено от 1000 до 1500 человек. Он должен состояться в течение следующих двух-трех недель. Уиткофф поблагодарил Мединского и назвал обмен пленными шагом вперед.
Позиция Путина: неприемлемость иностранных войск на Украине
The New York Post (NYP) пишет со ссылкой на представителя США, что Уиткофф и Кушнер провели «конструктивную и содержательную дискуссию» с Путиным о прекращении конфликта на Украине. По словам источника, «любые более широкие механизмы обеспечения безопасности будут разрабатываться в тесном сотрудничестве и партнерстве с Украиной и нашими европейскими союзниками, на основе существующих институтов и с уважением суверенитета и права на самостоятельное принятие решений всеми странами».
NTV указывает на заявление Путина, что иностранные войска на Украине являются законными целями и что Россия никогда не прерывала диалог с Европой. В материале указано, что переговорщики Трампа «мало чего добились».
«Единственный новый элемент – гуманитарный аспект. Прекращение огня не обсуждалось. Кремль по-прежнему отвергает размещение иностранных войск для обеспечения мира. Главное изменение коснулось повестки дня: вместо прекращения огня теперь акцент делается на новом европейском порядке безопасности, к которому Москва стремится уже много лет», – говорится в статье.
Washington Post (WP) указывает, что Путин «снова вернулся к вопросу о послевоенном обеспечении безопасности Украины, категорически отвергнув идею размещения в стране европейских войск в качестве миротворцев».
«С самого начала мы заявляли, что присутствие иностранных войск на Украине для нас абсолютно неприемлемо. Мы считаем, что это представляет угрозу для безопасности России. Европейцы это понимают. И что мы от них слышим? Что как только будет достигнуто мирное соглашение, они немедленно введут войска на Украину?», – приводит WP слова российского лидера.
Продвижение участия Европы
По данным WP, после встречи с Путиным в Москве Уиткофф заявил, что европейские официальные лица присоединятся к следующему раунду переговоров о прекращении конфликта, но есть признаки того, что переговоры зашли в тупик. Отмечается, что «Россия сопротивляется прямому участию Европы в переговорах, обвиняя ее в том, что она является «стороной конфликта» из-за поддержки Украины». Издание также утверждает, что Россия якобы резко выступает против планов, разработанных европейцами и администрацией Трампа по обеспечению послевоенной безопасности Украины.
«Европейцы присоединятся к следующей встрече, что, на наш взгляд, очень важно, потому что это важно – они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными», – сказал Уиткофф журналистам в Москве.
WP указывает, что на брифинге после отъезда американских посланников из российской столицы Ушаков не стал прямо подтверждать, что Россия сядет за стол переговоров с делегацией из Европы. Reuters при этом указывает со ссылкой на представителя США, что Россия может допустить европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров по Украине. «Вашингтон должен работать со своими европейскими союзниками, чтобы понять, чего они хотят – мира или войны на Украине», – процитировало издание Путина.
Кушнер, согласно NTV, заявил, что с европейской стороны существует «сильное желание» положить конец конфликту. США начали переговоры с европейцами об архитектуре безопасности для континента. Указывается, что Трамп также поднимал этот вопрос, но европейцы до сих пор отвергали систему, предложенную Россией.
WP отмечает, что европейцы выступили против идеи новой архитектуры безопасности, предложенной Кремлем, подчеркнув, что переговоры о послевоенной безопасности должны состояться только после объявления перемирия на Украине, когда боевые действия будут приостановлены по нынешним линиям фронта.
Позиция Украины
По словам руководителя Службы внешней разведки Украины, главы украинской переговорной группы Рустема Умерова, по ряду вопросов сохраняются существенные разногласия, пишет NTV. Мединский подтвердил, что каждый дюйм «нашей страны» «вернется» России «тем или иным способом». Украина отказывается уступать какую-либо контролируемую ею территорию. Кушнер охарактеризовал переговоры как «довольно жесткие», заявив, что в настоящее время доверия нет. NYP подчеркивает, что Зеленский отказывается сдавать линии фронта.