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AP: стрельбу в Вашингтоне устроил 55-летний врач Мэтт Ламберт

Татьяна Мозолевская

Стрельбу в Вашингтоне возле Белого дома открыл 55-летний врач Мэтт Ламберт, который судился с руководством своего жилого комплекса из-за условий проживания. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на полицию.

По данным агентства, Ламберт сначала застрелил управляющего зданием в спортзале VIDA, расположенном на первом этаже жилого комплекса. Погибшим оказался 46-летний Джеймс Стюарт.

После этого подозреваемый вернулся в свою квартиру и открыл стрельбу с террасы пентхауса, ранив еще четырех человек. Позднее Ламберт покончил с собой в квартире, когда разговаривал по телефону с полицейскими переговорщиками.

Исполняющий обязанности начальника полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл сообщил, что между Ламбертом и руководством здания шел длительный конфликт. По предварительной версии следствия, именно он мог стать причиной стрельбы.

Согласно судебным документам, в 2025 г. Ламберт подал иск к руководству жилого комплекса. Он утверждал, что с 2024 г. не мог пользоваться своим пентхаусом на седьмом этаже из-за плесени, сырости и протечек, возникших после начала ремонтных работ на фасаде здания.

Судебное разбирательство затянулось, а процедура медиации была назначена на март 2027 г.

Ранее сообщалось, что пять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы.

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