Microsoft сообщила о сбое в работе своих сервисов

В Microsoft заявили, что изучают сообщения о проблемах с доступом к почтовым ящикам Exchange Online через различные способы подключения. Первоначально жалобы поступали от пользователей из Северной и Южной Америки, но компания уточнила, что неполадки могут затрагивать подключение к сервисам Microsoft 365 в любом регионе мира.