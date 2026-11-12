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Microsoft сообщила о сбое в работе своих сервисов

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сбой в работе Microsoft нарушил работу облачного почтового сервиса Exchange Online и других продуктов Microsoft 365, сообщила компания в соцсети X.

В Microsoft заявили, что изучают сообщения о проблемах с доступом к почтовым ящикам Exchange Online через различные способы подключения. Первоначально жалобы поступали от пользователей из Северной и Южной Америки, но компания уточнила, что неполадки могут затрагивать подключение к сервисам Microsoft 365 в любом регионе мира.

«Пока мы работаем над устранением последствий сбоя», – говорится в сообщении.

12 октября сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о росте угрозы кибератак с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в ближайший год.

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