Microsoft сообщила о сбое в работе своих сервисов
В Microsoft заявили, что изучают сообщения о проблемах с доступом к почтовым ящикам Exchange Online через различные способы подключения. Первоначально жалобы поступали от пользователей из Северной и Южной Америки, но компания уточнила, что неполадки могут затрагивать подключение к сервисам Microsoft 365 в любом регионе мира.
«Пока мы работаем над устранением последствий сбоя», – говорится в сообщении.
12 октября сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о росте угрозы кибератак с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в ближайший год.