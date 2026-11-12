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Путин поручил утвердить концепцию развития массового спорта к лету 2027 года

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил утвердить концепцию развития массового спорта в стране к лету 2027 г. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства отметил необходимость развивать национальные виды спорта, вовлекать в занятия физической культурой людей разных возрастов и с разным состоянием здоровья, а также поддерживать инициативы бизнеса по организации спортивных соревнований.

«Данные подходы надо закрепить и в концепции развития массового спорта. А сам такой системный документ следует утвердить летом будущего года», – сказал Путин.

В прошлый раз Путин проводил заседание Совета по развитию физической культуры и спорта 6 ноября 2025 г. Тогда участники обсуждали развитие детско-юношеского спорта. Президент заявил о необходимости обеспечить бесплатное участие детей в соревнованиях, на которых присваиваются спортивные разряды, а также призвал оценивать эффективность занятий спортом не только по числу занимающихся, но и по их влиянию на здоровье и развитие детей.

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