Путин поручил утвердить концепцию развития массового спорта к лету 2027 года

В прошлый раз Путин проводил заседание Совета по развитию физической культуры и спорта 6 ноября 2025 г. Тогда участники обсуждали развитие детско-юношеского спорта. Президент заявил о необходимости обеспечить бесплатное участие детей в соревнованиях, на которых присваиваются спортивные разряды, а также призвал оценивать эффективность занятий спортом не только по числу занимающихся, но и по их влиянию на здоровье и развитие детей.