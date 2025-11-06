Газета
Путин: спортивные соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными

Ведомости

Спортивные соревнования, на которых присваиваются разряды, необходимо проводить на бесплатной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства отметил, что уже неоднократно поднимал этот вопрос и считает нужным обеспечить бесплатное участие спортсменов в подобных мероприятиях.

Тогда же Путин сказал, что более 93,8% детей в России регулярно занимаются спортом. По его словам, для более точной оценки эффективности занятий и их влияния на детей необходимо синхронизировать работу систем здравоохранения, спорта, образования и региональных органов власти.

