Путин: спортивные соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными
Спортивные соревнования, на которых присваиваются разряды, необходимо проводить на бесплатной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Глава государства отметил, что уже неоднократно поднимал этот вопрос и считает нужным обеспечить бесплатное участие спортсменов в подобных мероприятиях.
Тогда же Путин сказал, что более 93,8% детей в России регулярно занимаются спортом. По его словам, для более точной оценки эффективности занятий и их влияния на детей необходимо синхронизировать работу систем здравоохранения, спорта, образования и региональных органов власти.