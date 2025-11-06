Газета
Общество

Путин: более 93% российских детей занимаются спортом

Ведомости

Более 93,8% детей в России регулярно занимаются спортом, сообщил президент Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

«Но эти цифры не отражают главного – результата занятий. Важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие», – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, для более точной оценки эффективности занятий и их влияния на детей необходимо синхронизировать работу систем здравоохранения, спорта, образования и региональных органов власти.

В начале заседания совета президент отметил, что его тема – развитие детско-юношеского спорта. Он подчеркнул, что важно создавать условия, при которых каждый ребенок сможет заниматься физической культурой, понимать ценность активного образа жизни и видеть в нем основу своего будущего. По его словам, в этом во многом – залог достижения поставленных нами долгосрочных целей развития России.

21 октября исследование компании «Ромир» показало, что вовлеченность детей в спорт напрямую зависит от уровня доходов семьи: чем выше экономическое благополучие, тем чаще дети посещают спортивные секции.

