Путин: более 93% российских детей занимаются спортом

В начале заседания совета президент отметил, что его тема – развитие детско-юношеского спорта. Он подчеркнул, что важно создавать условия, при которых каждый ребенок сможет заниматься физической культурой, понимать ценность активного образа жизни и видеть в нем основу своего будущего. По его словам, в этом во многом – залог достижения поставленных нами долгосрочных целей развития России.