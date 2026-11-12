При обрушении здания в Нью-Йорке погибли восемь человек

Здание в Бруклине обрушилось 11 ноября. Сообщалось, что среди пострадавших были семеро детей, четыре человека находились в критическом состоянии. Здание, построенное в 1930 г., обрушилось на соседнюю строительную площадку, где велись земляные работы. В нем располагались четыре квартиры и коммерческое помещение. Спасатели не исключали повторного обрушения конструкций.