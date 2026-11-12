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При обрушении здания в Нью-Йорке погибли восемь человек

Татьяна Мозолевская
Brendan McDermid / Reuters
Brendan McDermid / Reuters

При обрушении здания в Нью-Йорке погибли восемь человек, еще не менее 17 пострадали. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани в соцсети X.

По его словам, среди пострадавших трое пожарных.

Мэр отметил, что спасатели всю ночь работали на месте обрушения в крайне опасных условиях, пытаясь найти людей, которые могли остаться под завалами.

«Невозможно подобрать слова, чтобы описать трагедию такого масштаба. Мои мысли с семьями и близкими погибших, с пострадавшими и всеми, кто сегодня скорбит», – заявил он.

Поисково-спасательная операция продолжается. Власти призвали жителей не приближаться к месту происшествия.

Здание в Бруклине обрушилось 11 ноября. Сообщалось, что среди пострадавших были семеро детей, четыре человека находились в критическом состоянии. Здание, построенное в 1930 г., обрушилось на соседнюю строительную площадку, где велись земляные работы. В нем располагались четыре квартиры и коммерческое помещение. Спасатели не исключали повторного обрушения конструкций.

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