Бывшего директора Театра сатиры Нестратова задержали по делу о взятке
Силовики задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Следствие будет настаивать на аресте фигуранта», – заявил собеседник.
Нестратову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.
В августе этого года Нестратов покинул пост директора Театра сатиры. Он руководил театром с июня 2024 г., сменив тогда на этом посту Игоря Берлина.
Театр сатиры существует с 1924 г. Сейчас располагается на Триумфальной площади, куда переехал в 1965 г. В разные годы на сцене театра выступали Александр Ширвиндт (худрук театра с 2000 по 2021 г., после – президент театра с 2021 вплоть до своей смерти в марте 2024 г.), Андрей Миронов, Ольга Аросева, Анатолий Папанов, Вера Васильева, Михаил Державин, Татьяна Пельтцер, Спартак Мишулин, Зоя Зелинская.