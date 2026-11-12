Бывшего директора Театра сатиры Нестратова задержали по делу о взятке

Театр сатиры существует с 1924 г. Сейчас располагается на Триумфальной площади, куда переехал в 1965 г. В разные годы на сцене театра выступали Александр Ширвиндт (худрук театра с 2000 по 2021 г., после – президент театра с 2021 вплоть до своей смерти в марте 2024 г.), Андрей Миронов, Ольга Аросева, Анатолий Папанов, Вера Васильева, Михаил Державин, Татьяна Пельтцер, Спартак Мишулин, Зоя Зелинская.