Кушнер и Уиткофф вылетели из Москвы
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из столичного аэропорта «Внуково» после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет «РИА Новости».
По данным агентства, американские переговорщики вылетели на Boeing C-40 Clipper в 18:15 мск.
Президент РФ встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 12 ноября. Переговоры состоялись после трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби, где стороны обсудили мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева. В ходе встречи с представителями Белого дома Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.
11 ноября Кушнер заявил, что вместе с Уиткоффом отправится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером.
Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.