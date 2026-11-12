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Кушнер и Уиткофф вылетели из Москвы

Сергей Пахомов

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из столичного аэропорта «Внуково» после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет «РИА Новости».

По данным агентства, американские переговорщики вылетели на Boeing C-40 Clipper в 18:15 мск.

Президент РФ встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 12 ноября. Переговоры состоялись после трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби, где стороны обсудили мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева. В ходе встречи с представителями Белого дома Путин отметил, что вопросы территорий в ситуации вокруг Украины поднимаются с разных сторон, но для России важнее люди.

11 ноября Кушнер заявил, что вместе с Уиткоффом отправится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером.

Трехсторонние переговоры по Украине прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, провели сверку позиций и заявили о наличии основы для дальнейшей работы.

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