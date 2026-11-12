РФ и Афганистан подписали протокол заседания по торговому сотрудничеству
Замминистра финансов Афганистана Мухаммад Зубайр и замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев подписали протокол первого заседания российско-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».
Российская делегация, в которую вошли представители министерств и бизнеса, во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком прибыла 12 ноября в Кабул. Визит посвящен развитию торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.
Как отметил Оверчук, товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн. По его словам, российский экспорт в Афганистан за восемь месяцев вырос в 2,1 раза, а импорт из Афганистана – в 2,2 раза.
5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии препятствий для расширения сотрудничества России и Афганистана. По его словам, Москва заинтересована в развитии экономических, научно-технических и гуманитарных связей с Кабулом.