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Главная / Политика /

РФ и Афганистан подписали протокол заседания по торговому сотрудничеству

Сергей Пахомов
Илья Лакстыгал

Замминистра финансов Афганистана Мухаммад Зубайр и замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев подписали протокол первого заседания российско-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».

Российская делегация, в которую вошли представители министерств и бизнеса, во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком прибыла 12 ноября в Кабул. Визит посвящен развитию торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.

Как отметил Оверчук, товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн. По его словам, российский экспорт в Афганистан за восемь месяцев вырос в 2,1 раза, а импорт из Афганистана – в 2,2 раза. 

5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии препятствий для расширения сотрудничества России и Афганистана. По его словам, Москва заинтересована в развитии экономических, научно-технических и гуманитарных связей с Кабулом.

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