Правительство одобрило перераспределение в проекте бюджета 8,7 трлн рублей

Правительство РФ одобрило ко второму чтению поправки в проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг., а также в законопроекты об особенностях исполнения бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы. Общий объем изменений – около 8,7 трлн руб. Об этом на заседании правительства рассказал вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. «Ведомости» собрали главное о предложенных корректировках.