Правительство одобрило перераспределение в проекте бюджета 8,7 трлн рублей

Правительство одобрило перераспределение в проекте бюджета 8,7 трлн рублейДополнительные средства направят на оборону, нацпроекты и поддержку регионов
Правительство РФ одобрило ко второму чтению поправки в проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг., а также в законопроекты об особенностях исполнения бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы. Общий объем изменений – около 8,7 трлн руб. Об этом на заседании правительства рассказал вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. «Ведомости» собрали главное о предложенных корректировках.
Оборона и три группы поправок
Часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции. Остальные изменения Силуанов разделил на три группы:
нацпроекты и перераспределение ассигнований в рамках зарезервированных ресурсов,
распределение средств после принятия нормативных актов,
перераспределение в рамках госпрограмм и непрограммных направлений.
Нацпроекты: образование, здравоохранение и экология
На создание научно-технологического кампуса «Сириус» в 2027-2029 гг. направят 15,4 млрд руб. «Это позволит создать более 5 тысяч новых мест для проживания студентов и преподавателей», – сказал Силуанов. Более 26 млрд руб. пойдет на строительство 50 передовых инженерных школ.
Свыше 21 млрд руб. предлагается направить на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы отдельных категорий пациентов с сахарным диабетом. Ежегодно почти 40 000 беременных женщин и более 60 000 детей будут обеспечены такими устройствами.
На строительство и реконструкцию сети газоснабжения для перевода домовладений с угольного отопления в Чите предусмотрено 2,5 млрд руб. Это позволит завершить мероприятия по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ.
Технологическое лидерство и промышленность
Более 10 млрд руб. предлагается направить на строительство инфраструктурных объектов на космодроме «Восточный». Это позволит запускать новые ракеты среднего класса «Союз-5», частную сверхлегкую ракету «Старт-1М», а в перспективе – среднюю многоразовую ракету «Амур-СПГ».
Около 8 млрд руб. предложено направить на развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование системы сертификации беспилотных авиационных систем. К 2029 г. это позволит обслуживать инфраструктурой связи, навигации и наблюдения шесть дополнительных маршрутов полетов беспилотников и внедрить единое цифровое пространство аэронавигации в трех субъектах РФ.
Для поддержки промышленных предприятий предлагается выделить 16,2 млрд руб. на скидки на отечественную литий-ионную продукцию и 6,7 млрд руб. – на скидки на отечественную химическую продукцию. Еще 6 млрд руб. направят на создание центра компетенций станкоинструментальной промышленности МГТУ «СТАНКИН». К 2030 г. это позволит освоить производство около 100 видов комплектующих с использованием технологий обратного инжиниринга и 10 новых видов высокотехнологичного станочного оборудования.
Транспорт, АПК и наука
На поддержку льготного лизинга отечественных транспортных средств направят 26 млрд руб. «Это позволит реализовать в 2028-2029 годах не менее 42,7 тысяч новых единиц, в том числе общественного транспорта и электромобилей», – отметил Силуанов. На поддержку льготного лизинга АПК планируется выделить 4,8 млрд руб., будут обеспечены дополнительные поставки около 3 тыс. техники.
Дополнительные средства направлены на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из нее в условиях санкций, а также на организацию пригородных перевозок по маршруту Мыза – Кстово, которым ежегодно пользуется около 2,4 млн пассажиров.
Около 9 млрд руб. выделят на организацию опытного и мелкосерийного производства электронной компонентной базы нового поколения на площадке кластера «Квантум Парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Еще 2,5 млрд руб. планируется направить на строительство научно-практического центра ядерной медицины полного цикла НИЦ «Курчатовский институт» в Гатчине. Это позволит масштабировать новейшие методы диагностики и терапии онкологических заболеваний и внедрить в производство новые лекарственные препараты.
Поддержка регионов и трансферты
В 2027 г. предусмотрен 241 трансферт общим объемом 3,6 трлн руб. Поправками ко второму чтению распределено:
на 2027 г. 231 трансферт в объеме 3,4 трлн руб.,
на 2028 г. – 193 межбюджетных трансферта в объеме 3,3 трлн руб.,
на 2029 г. – 180 трансфертов в объеме 3,2 трлн руб.
Изменения в Бюджетный кодекс и обеление экономики
Поправки в Бюджетный кодекс и законопроект об особенностях исполнения бюджетов направлены преимущественно на совершенствование бюджетного администрирования, включая казначейское сопровождение и регулирование операций в цифровых рублях. Расширяются возможности направления регионами средств межбюджетных трансфертов на защиту объектов и подготовку к зимнему периоду.
Ряд мер направлен на «обеление» экономики. Поправками вводится реестр систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники в интернет-торговле с возможностью блокировки их сайтов. Кроме того, внедряется институт «организаторов массовой торговли», на которых возложат мониторинг соблюдения правил применения контрольно-кассовой техники на крупных торговых площадках.
29 октября Госдума приняла проект бюджета в первом чтении: доходы в 2027 г. прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб., дефицит – 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. На финансирование нацпроектов, включая технологические, в 2027 г. предусмотрено около 19 трлн руб. Ранее «Единая Россия» предложила увеличить расходы на соцпрограммы, поддержку участников спецоперации и семей с детьми.