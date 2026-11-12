Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации

Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформацииЭто первая встреча после отставки Дмитрия Григоренко
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел рабочее совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) всех российских регионов и федеральных ведомств, сообщили «Ведомостям» в правительстве.
Участники обсудили выполнение задач цифровой трансформации в этом году и подготовку соответствующих программ на 2027 г.
Чернышенко отметил, что институт РЦТ существует с 2020 г. и за это время была пройдена пандемия, запущены цифровые сервисы на «Госуслугах» и платформе »Гостех», в условиях санкций запустили проекты импортозамещения промышленного ПО, поддержали ИТ-отрасль и специалистов.
«Благодарен Дмитрию Юрьевичу Григоренко, который продолжал развивать институт РЦТ. Много было сделано: госсервисывстроены в национальный мессенджер Max, запущено большое количество жизненных ситуаций. <...> Наша задача – не снижая темп, продолжить цифровую трансформацию государства», – сказал он.
Вице-премьер отметил, что среди приоритетов такой работы – кибербезопасность, ИИ, резервирование данных, внедрение новых сервисов в мессенджере Max.
22 октября президент РФ Владимир Путин утвердил кадровые изменения в правительстве и освободил Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата кабмина. На его пост назначили Ирину Окладникову. 11 ноября наблюдательный совет Сбербанка одобрил кандидатуру Григоренко на должность заместителя председателя правления кредитной организации.