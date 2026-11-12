Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации

Чернышенко отметил, что институт РЦТ существует с 2020 г. и за это время была пройдена пандемия, запущены цифровые сервисы на «Госуслугах» и платформе »Гостех», в условиях санкций запустили проекты импортозамещения промышленного ПО, поддержали ИТ-отрасль и специалистов.