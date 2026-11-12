Каллас предложила себя и Кошту в качестве переговорщиков по Украине
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что интересы ЕС на переговорах по урегулированию конфликта на Украине должны представлять она и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Об этом она сообщила журналистам на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, передает Report.
«Когда речь идет о безопасности союза, выбор довольно конкретен: это председатель Совета ЕС Кошта и верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности», – сказала Каллас.
Отвечая на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты представлять интересы Евросоюза на переговорах, она подчеркнула, что Вашингтон и Брюссель руководствуются собственными интересами. «США представляют свои интересы, а ЕС – свои», – заявила глава евродипломатии.
11 ноября Axios сообщило, что США намерены добиться согласия России на участие европейских представителей в следующих раундах переговоров. Вашингтон также предложил Москве подготовить предложения по соглашению о безопасности с Европой.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит перспектив для переговоров с европейскими странами. При этом он допустил возможность такого диалога на определенном этапе.
10 ноября украинская делегация провела отдельные консультации с представителями европейских стран, НАТО и США перед началом трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.