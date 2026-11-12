Набиуллина: ключевая ставка на какое-то время останется высокой
Ключевая ставка Банка России какое-то время останется высокой. Она оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да», – сказала Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что для граждан подорожание продуктов и услуг всегда болезненно, а бизнес ждет доступных кредитов. По ее словам, только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и инвестиции в будущее.
23 октября совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых, что стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. 12 ноября финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что в финорганизации прогнозируют замедление инфляции в 2027 г. с ее стабилизацией вблизи целевых значений регулятора в 2028–2029 гг. (около 4%).