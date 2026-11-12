Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,419+0,34%VEON-RX90,5+2,84%GEMC628,3-1,24%IMOEX2 491,87+0,07%RTSI949,64+0,07%RGBI111,95+0,08%RGBITR778,66+0,11%
Главная / Финансы /

Набиуллина: ключевая ставка на какое-то время останется высокой

Инна Шульгина
Пресс-служба Госдумы
Пресс-служба Госдумы

Ключевая ставка Банка России какое-то время останется высокой. Она оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да», – сказала Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что для граждан подорожание продуктов и услуг всегда болезненно, а бизнес ждет доступных кредитов. По ее словам, только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и инвестиции в будущее.

23 октября совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых, что стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. 12 ноября финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что в финорганизации прогнозируют замедление инфляции в 2027 г. с ее стабилизацией вблизи целевых значений регулятора в 2028–2029 гг. (около 4%). 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её