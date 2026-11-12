Ушаков провел предварительные консультации с Уиткоффом и Кушнером

До этого помощник главы государства анонсировал встречу президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. «Мы будем обсуждать сегодня различные вопросы, идущие к мощному урегулированию кризиса вокруг Украины», – сказал Ушаков журналистам. На уточняющий вопрос, обсудят ли стороны вовлечение европейцев, он ответил: «Все вопросы связаны с достижением мирного урегулирования». Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев описал настроение американских переговорщиков как позитивное.