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Ушаков провел предварительные консультации с Уиткоффом и Кушнером

Ксения Наумчик

Помощник президента России Юрий Ушаков провел предварительные консультации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом он заявил в комментарии «Первому каналу» после встречи с американскими переговорщиками в московском отеле Four Seasons.

Ушаков уточнил, что на предварительном этапе никаких договоренностей или согласованной позиции выработано не было. По его словам, далее состоится основная встреча с президентом России.

До этого помощник главы государства анонсировал встречу президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. «Мы будем обсуждать сегодня различные вопросы, идущие к мощному урегулированию кризиса вокруг Украины», – сказал Ушаков журналистам. На уточняющий вопрос, обсудят ли стороны вовлечение европейцев, он ответил: «Все вопросы связаны с достижением мирного урегулирования». Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев описал настроение американских переговорщиков как позитивное.

Американские переговорщики прилетели из Абу-Даби, где прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Перед встречей в Кремле они проведут переговоры с Дмитриевым. Встреча с Путиным запланирована на первую половину дня.

10–11 ноября в Абу-Даби состоялся двухдневный раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, который может пройти в ближайшие 2–3 недели. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны «приблизились к достижению мира».

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