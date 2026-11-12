КСИР сообщил о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе

По версии иранской стороны, инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Оба судна пытались пройти через южную часть пролива, несмотря на предупреждения центра управления движением судов ВМС КСИР о том, что этот маршрут запрещен и небезопасен. После мощных взрывов танкеры остановились и загорелись. Отмечается, что оба судна относятся к классу супертанкеров и перевозили в общей сложности более 4 млн баррелей нефти.