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КСИР сообщил о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе

Сергей Пахомов

На двух нефтяных супертанкерах произошли взрывы при проходе через Ормузский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По версии иранской стороны, инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Оба судна пытались пройти через южную часть пролива, несмотря на предупреждения центра управления движением судов ВМС КСИР о том, что этот маршрут запрещен и небезопасен. После мощных взрывов танкеры остановились и загорелись. Отмечается, что оба судна относятся к классу супертанкеров и перевозили в общей сложности более 4 млн баррелей нефти.

КСИР предупредил, что другие суда в Персидском заливе и Ормузском проливе могут столкнуться с аналогичными последствиями, если отключат навигационные системы и будут сотрудничать с американскими военными при проходе по южному маршруту.

7 ноября Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что два танкера пострадали в Ормузском проливе. Первый случай произошел в 8 морских милях к северо-западу от оманского города Хасаб. Танкер загорелся, экипаж эвакуирован. Второе судно подверглось атаке «неизвестного снаряда» во время прохода через пролив.

5 ноября сообщалось, что в октябре в Ормузском проливе атаковали 34 судна. Это стало рекордным месячным числом с начала конфликта на Ближнем Востоке. На этот период пришлось более четверти всех зарегистрированных инцидентов в регионе. Всего с начала конфликта об атаках сообщили 128 судов.

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