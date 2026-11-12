Посол в Канаде назвал отказ в визах хоккеистам трусостью

10 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия не намерена добровольно снимать свои хоккейные сборные с международных турниров, а ожидания такого решения от Москвы являются «апофеозом истерики». 9 ноября Yle сообщила, что власти Финляндии намерены ограничить выдачу краткосрочных рабочих виз российским спортсменам, чтобы не допускать их въезд в страну. Новые меры планируется утвердить 12 ноября.