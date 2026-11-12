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Посол в Канаде назвал отказ в визах хоккеистам трусостью

Инна Шульгина

Отказ Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном мировом первенстве – трусость и вред спортивной репутации страны, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов «РИА Новости».

«Такое решение было предсказуемым. Кабинет [премьер-министра] Марка Карни подтвердил глубину своей русофобии», – сказал Степанов.

По его словам, официальная Оттава «струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной». Многие канадцы этим недовольны, считает Степанов.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава не выдаст визы россиянам, а также планирует запретить участие даже тем игрокам, кто уже находится в стране.

10 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия не намерена добровольно снимать свои хоккейные сборные с международных турниров, а ожидания такого решения от Москвы являются «апофеозом истерики». 9 ноября Yle сообщила, что власти Финляндии намерены ограничить выдачу краткосрочных рабочих виз российским спортсменам, чтобы не допускать их въезд в страну. Новые меры планируется утвердить 12 ноября.

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