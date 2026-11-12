Посол в Канаде назвал отказ в визах хоккеистам трусостью
Отказ Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном мировом первенстве – трусость и вред спортивной репутации страны, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов «РИА Новости».
«Такое решение было предсказуемым. Кабинет [премьер-министра] Марка Карни подтвердил глубину своей русофобии», – сказал Степанов.
По его словам, официальная Оттава «струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной». Многие канадцы этим недовольны, считает Степанов.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава не выдаст визы россиянам, а также планирует запретить участие даже тем игрокам, кто уже находится в стране.
10 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия не намерена добровольно снимать свои хоккейные сборные с международных турниров, а ожидания такого решения от Москвы являются «апофеозом истерики». 9 ноября Yle сообщила, что власти Финляндии намерены ограничить выдачу краткосрочных рабочих виз российским спортсменам, чтобы не допускать их въезд в страну. Новые меры планируется утвердить 12 ноября.