Автопром стал участником эксперимента по обелению привлечения внешнего персонала

Эксперимент по обелению аутстаффинга с 1 сентября 2026 г. проводит Федеральная налоговая служба. Суть проекта заключается в переходе к превентивному взаимодействию, позволяющему устранять налоговые риски, поясняла в августе 2026 г. ФНС. Сейчас в нем участвуют четыре ключевых заказчика из отраслей физического ритейла и электронной коммерции, в числе исполнителей – уже 1720 компаний, сообщал в октябре 2026 г. заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев. Порядок эксперимента регулируется отдельным приказом ФНС, писали тогда же «Ведомости». Согласно документу, 34 крупных заказчика – участника эксперимента подписали специальный меморандум. В их числе сервисы доставки «Яндекса», «Сбера», маркетплейсы Wildberries, Ozon, крупные ритейлеры – «Перекресток», «Вкусвилл», «Спар», «Дикси», Metro, «Магнит», «Лента».