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Главная / Общество /

Автопром стал участником эксперимента по обелению привлечения внешнего персонала

Одна из задач отрасли и агентств занятости – создать стандарты взаимного использования сотрудников
Татьяна Ананьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Автомобильная промышленность стала участником эксперимента по обелению аутстаффинга (отрасли предоставления персонала, оформленного у другого работодателя). Об этом на закрытой стратегической сессии «Кадровый суверенитет автопрома до 2030 года» заявил заместитель начальника управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС Алексей Ржевский. Конкретных автопроизводителей и их количество он не привел. Для входящих в эксперимент организаций установлен двухмесячный переходный период, рассказал Ржевский. Участие в нем добровольное, добавил он и призвал компании активнее присоединяться к эксперименту.

Эксперимент по обелению аутстаффинга с 1 сентября 2026 г. проводит Федеральная налоговая служба. Суть проекта заключается в переходе к превентивному взаимодействию, позволяющему устранять налоговые риски, поясняла в августе 2026 г. ФНС. Сейчас в нем участвуют четыре ключевых заказчика из отраслей физического ритейла и электронной коммерции, в числе исполнителей – уже 1720 компаний, сообщал в октябре 2026 г. заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев. Порядок эксперимента регулируется отдельным приказом ФНС, писали тогда же «Ведомости». Согласно документу, 34 крупных заказчика – участника эксперимента подписали специальный меморандум. В их числе сервисы доставки «Яндекса», «Сбера», маркетплейсы Wildberries, Ozon, крупные ритейлеры – «Перекресток», «Вкусвилл», «Спар», «Дикси», Metro, «Магнит», «Лента».

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