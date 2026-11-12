Франчайзи «Дринкит» привлек 7 млн рублей через ЦФА на флагманскую кофейню

Один из крупнейших франчайзи сети кофеен «Дринкит» – ООО «Продукты для жизни» – привлек 7 млн руб. от инвесторов через цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе «А-токен» Альфа-банка. Доход по ним привязан к выручке флагманской кофейни компании в центре Москвы, которая должна открыться в декабре 2026 г. в Милютинском переулке. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка.