Франчайзи «Дринкит» привлек 7 млн рублей через ЦФА на флагманскую кофейню

Франчайзи «Дринкит» привлек 7 млн рублей через ЦФА на флагманскую кофейнюДоход инвесторов зависит от выручки одной точки в центре Москвы
Один из крупнейших франчайзи сети кофеен «Дринкит» – ООО «Продукты для жизни» – привлек 7 млн руб. от инвесторов через цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе «А-токен» Альфа-банка. Доход по ним привязан к выручке флагманской кофейни компании в центре Москвы, которая должна открыться в декабре 2026 г. в Милютинском переулке. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка.
«Дринкит» (Drinkit) – международная сеть технологичных кофеен, входящая в группу Dodo Brands. Гости заказывают напитки через мобильное приложение или киоски самообслуживания. Сеть представлена в четырех странах и насчитывает почти 300 кофеен, говорится в релизе «Альфы». Бренд развивается по франчайзинговой модели.
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