Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,406+0,3%RGSS0,181-0,11%CHMK3 5300%IMOEX2 450,76-0,9%RTSI932,94-0,9%RGBI112,04+0,08%RGBITR778,75+0,11%
Главная / Инвестиции /

Цена нефти Brent опускалась ниже $90 на фоне переговоров по Украине

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent снижалась до $89,7 за баррель на фоне старта переговоров в Абу-Даби по завершению российско-украинского конфликта. Это следует из данных на Investing.com.

Цена опускалась до этого значения в 11:50 мск.

Днем 10 ноября в ОАЭ стартовали трехсторонние переговоры России, Украины и США по завершению конфликта. Они пройдут до 11 ноября включительно в закрытом формате. Основными темами обсуждения станут вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.

От российской стороны – помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников.

От Киева – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров (глава делегации), руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, замначальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий и неназванный аналитик СВР Украины. От США – спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Читайте также:В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её