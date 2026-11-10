Цена нефти Brent опускалась ниже $90 на фоне переговоров по Украине
Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent снижалась до $89,7 за баррель на фоне старта переговоров в Абу-Даби по завершению российско-украинского конфликта. Это следует из данных на Investing.com.
Цена опускалась до этого значения в 11:50 мск.
Днем 10 ноября в ОАЭ стартовали трехсторонние переговоры России, Украины и США по завершению конфликта. Они пройдут до 11 ноября включительно в закрытом формате. Основными темами обсуждения станут вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.
От российской стороны – помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников.
От Киева – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров (глава делегации), руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, замначальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий и неназванный аналитик СВР Украины. От США – спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.