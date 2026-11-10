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Главная / Политика /

ЕС организовал присутствие военной миссии на Украине

Ведомости
ЕР
ЕР

Евросоюз принял решение перенести часть работы своей миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территорию Украины. Для этого Совет ЕС постановил учредить присутствие миссии EUMAM Ukraine в стране, говорится в заявлении Совета ЕС.

Оно позволит обеспечить прямое взаимодействие с украинскими военными властями, отмечается в заявлении.

Кроме того, Совет ЕС продлил мандат EUMAM Ukraine еще на два года – до 15 ноября 2028 г. Бюджет миссии на этот период составит почти 300 млн евро. Миссия продолжит координировать работу с США, Великобританией, Канадой и Норвегией, а также с «коалицией желающих» и НАТО.

9 ноября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что действия Украины и европейских стран свидетельствуют о подготовке к продолжению военного конфликта, а не к мирному урегулированию. 

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что европейские страны усиливают военную активность и формируют у людей представление о неизбежности конфликта с Россией. По его словам, европейские власти продолжают поставлять Украине оружие и финансовую помощь, одновременно наращивая милитаризацию и распространяя заявления о российской угрозе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз применит специальный механизм помощи Украине в чрезвычайных ситуациях.

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