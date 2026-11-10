ЕС организовал присутствие военной миссии на Украине

Кроме того, Совет ЕС продлил мандат EUMAM Ukraine еще на два года – до 15 ноября 2028 г. Бюджет миссии на этот период составит почти 300 млн евро. Миссия продолжит координировать работу с США, Великобританией, Канадой и Норвегией, а также с «коалицией желающих» и НАТО.