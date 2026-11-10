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В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины

Встречи проходят в закрытом формате и продлятся до 11 ноября
Анна Виноградова
Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Переговоры проходят 10–11 ноября в закрытом формате. Пресса на встречу не допущена. Основными темами обсуждения станут вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников. Полный состав делегации стал известен 10 ноября.

Украинскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также вошли руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, замначальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий и неназванный аналитик СВР. От США участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить в повестку переговоров вопросы безопасности России, Украины и всего региона. По его словам, стороны намерены согласовать принципы полноценного урегулирования конфликта.

Представители европейских стран также прибыли в Абу-Даби для отдельных консультаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее исключил их участие в трехсторонних переговорах.

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