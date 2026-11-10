В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников. Полный состав делегации стал известен 10 ноября.