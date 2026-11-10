ФСБ задержала на Кубани подозреваемого в подготовке теракта по заданию СБУ

6 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого подозревают в передаче разведывательной информации представителям украинской террористической организации. По данным ведомства, мужчина через интернет самостоятельно установил контакт с представителем украинского военизированного объединения и добровольно заявил о своей причастности к нему. В дальнейшем он выполнял задания организации и собирал сведения для передачи ее представителям.