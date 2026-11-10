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Главная / Общество /

ФСБ задержала на Кубани подозреваемого в подготовке теракта по заданию СБУ

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ФСБ задержала в Краснодарском крае 69-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке теракта против российского военнослужащего по заданию СБУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, мужчина имеет вид на жительство Украины. В 2025 г. он самостоятельно связался через мессенджер с сотрудником СБУ, находясь в Киеве. Позднее по заданию куратора россиянин приехал в Краснодарский край, чтобы изучить береговую линию Черного моря и передать собранные сведения украинской стороне.

Затем, как утверждают в спецслужбе, ему поручили подготовить диверсионно-террористический акт против российского военнослужащего. Для этого мужчине передали координаты тайника со взрывными устройствами, оснащенными системой дистанционного подрыва.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд отправил задержанного под стражу.

6 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого подозревают в передаче разведывательной информации представителям украинской террористической организации.  По данным ведомства, мужчина через интернет самостоятельно установил контакт с представителем украинского военизированного объединения и добровольно заявил о своей причастности к нему.  В дальнейшем он выполнял задания организации и собирал сведения для передачи ее представителям.

5 ноября сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который готовил по заданию украинского куратора диверсию на железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). 

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