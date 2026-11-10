Мельник: Зеленский готов встретиться с Путиным хоть в Антарктиде

Мельник сказал, что Зеленский готов к встрече с Путиным «при первой же возможности: во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде, – где угодно, но не в Москве». По его словам, Путин якобы заблуждается, считая, что сможет заставить украинцев капитулировать.