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Мельник: Зеленский готов встретиться с Путиным хоть в Антарктиде

Инна Шульгина

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным хоть в Антарктиде, но только не в Москве. Об этом заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник, его слова передает УНИАН.

Мельник сказал, что Зеленский готов к встрече с Путиным «при первой же возможности: во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде, – где угодно, но не в Москве». По его словам, Путин якобы заблуждается, считая, что сможет заставить украинцев капитулировать.

10–11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины. Начало запланировано на 10:50 мск (11:50 по местному времени) 10 ноября. Переговорную группу от России возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, в ее состав вошли пять членов делегации и шесть экспертов. От США в переговорах будут участвовать спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Лидером украинской делегации станет секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

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