Армия России нанесла удары по энергоструктуре Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.
По данным ведомства, в ночь на 10 ноября были поражены электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.
Также в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы были поражены сухогруз с вооружением и военным имуществом, а также танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Восточнее Одессы был уничтожен еще один сухогруз с грузом двойного назначения для украинской армии.