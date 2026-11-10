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Главная / Политика /

Армия России нанесла удары по энергоструктуре Украины

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.

По данным ведомства, в ночь на 10 ноября были поражены электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.

Также в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы были поражены сухогруз с вооружением и военным имуществом, а также танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Восточнее Одессы был уничтожен еще один сухогруз с грузом двойного назначения для украинской армии.

9 ноября российские военные нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в порту Одесса. Минобороны также сообщали, что в Полтавской области поражен Глобинский завод, где собирали и хранили беспилотники большой дальности.

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