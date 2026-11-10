Армия России нанесла удары по энергоструктуре Украины

Также в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы были поражены сухогруз с вооружением и военным имуществом, а также танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Восточнее Одессы был уничтожен еще один сухогруз с грузом двойного назначения для украинской армии.