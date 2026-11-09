Армия России ударила по логистическому центру ВСУ в порту Одессы

Утром в Минобороны сообщили, что в Полтавской области поражен Глобинский завод, где собирали и хранили беспилотники большой дальности. В Киевской области удар нанесен по электроподстанции в районе Белой Церкви. Электроподстанции также поражены в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, вблизи Черкасс и в Винницкой области (тяговая электроподстанция).