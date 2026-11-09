Армия России ударила по логистическому центру ВСУ в порту Одессы
Российские военные нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в порту Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, пораженный логистический объект использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.
Под удар также попал сухогруз с вооружением и военным имуществом, который находился в акватории Черного моря в 141 км к юго-западу от Одессы.
Утром в Минобороны сообщили, что в Полтавской области поражен Глобинский завод, где собирали и хранили беспилотники большой дальности. В Киевской области удар нанесен по электроподстанции в районе Белой Церкви. Электроподстанции также поражены в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, вблизи Черкасс и в Винницкой области (тяговая электроподстанция).
8 ноября российские войска ударили по объектам энергоинфраструктуры Украины и морским судам, которые работали в интересах ВСУ. Были поражены электроподстанция 330 кВ «Каменская», обеспечивавшая работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области; контейнеровоз в порту «Черноморск» Одесской области, доставивший на Украину имущество и грузы двойного назначения; сухогруз с вооружением в акватории Черного моря юго-западнее Одессы.