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Кремль: тема редкоземельных металлов не будет обсуждаться в Абу-Даби

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вопрос редкоземельных металлов не войдет в повестку переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии RTVI.

Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о том, планируют ли стороны затрагивать эту тему в ходе встречи.

9 ноября российская делегация вылетела в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также вошли заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. Соединенные Штаты на переговорах представят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров. По его словам, участие Рябкова обусловлено в том числе его опытом в сфере контроля над вооружениями.

6 ноября президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к предстоящим переговорам. Глава государства подтвердил сроки встречи и поблагодарил руководство ОАЭ за содействие в ее организации.

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