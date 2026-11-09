Кремль: тема редкоземельных металлов не будет обсуждаться в Абу-Даби
Вопрос редкоземельных металлов не войдет в повестку переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии RTVI.
Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о том, планируют ли стороны затрагивать эту тему в ходе встречи.
9 ноября российская делегация вылетела в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также вошли заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. Соединенные Штаты на переговорах представят спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров. По его словам, участие Рябкова обусловлено в том числе его опытом в сфере контроля над вооружениями.
6 ноября президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к предстоящим переговорам. Глава государства подтвердил сроки встречи и поблагодарил руководство ОАЭ за содействие в ее организации.