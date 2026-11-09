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Рябков: Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия не угрожает другим государствам и не планирует нападать на кого-либо, однако в случае агрессии будет вынуждена дать ответ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в видеообращении к участникам круглого стола по теме милитаризации Европы на площадке ОБСЕ, передает ТАСС.

По словам дипломата, если раньше возможность регионального военного конфликта в Европе воспринималась преимущественно как теоретическая, то теперь на Западе о нем говорят как о почти неизбежном сценарии.

Рябков отметил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров, неоднократно высказывалось по этому вопросу.

4 ноября Путин говорил, что Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, а также стремится к сотрудничеству с другими государствами.

До этого, 1 октября, российский президент также отмечал, что РФ не намерена нападать на другие государства ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 г. По его словам, Москва не стремится к эскалации, но в случае нападения на Россию будет вынуждена ответить. Путин отметил, что понимание бесперспективности дальнейшей эскалации становится все более заметным в ряде европейских стран.

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