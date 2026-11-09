Рябков: Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать

До этого, 1 октября, российский президент также отмечал, что РФ не намерена нападать на другие государства ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 г. По его словам, Москва не стремится к эскалации, но в случае нападения на Россию будет вынуждена ответить. Путин отметил, что понимание бесперспективности дальнейшей эскалации становится все более заметным в ряде европейских стран.