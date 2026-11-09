Канада ввела санкции против 38 организаций и 24 россиян
Канада расширила санкции против России, включив в список 38 организаций и 24 физических лица. Об этом сообщила глава МИД страны Анита Ананд на встрече министров иностранных дел G7 в Париже.
«Мы по-прежнему твердо поддерживаем Украину и будем продолжать оказывать давление на Россию», – заявила канадский министр.
Ограничения направлены на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе связанные с разработкой технологий баллистических ракет, а также на участников кибердеятельности. Кроме того, под санкции попали финансовые структуры, включая криптовалютные биржи.
11 сентября сообщалось, что власти Канады внесли в санкционные списки по России восемь физических лиц, включая главу Росмолодежи Григория Гурова и главу МЧС РФ Александра Куренкова. В документе власти Канады объясняют применение ограничительных мер действиями России, которые представляют собой «серьезное нарушение международного мира и безопасности».
16 июня Канада также расширила антироссийские санкционные списки, включив в них семь физических и 34 юридических лица. В списки попали Московская биржа, «СБП биржа», Национальная товарная биржа и Восточная биржа. Также под ограничения попали «Абсолют банк», «Земский банк», АО «Росатом энергетические проекты», НКО «Истина» и страховая компания «Согласие».