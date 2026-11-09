Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,364+0,66%KUZB0,026+0,97%MGTS1 366+1,04%IMOEX2 473,26+0,38%RTSI941,5-0,36%RGBI111,95+0,04%RGBITR777,9+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Канада ввела санкции против 38 организаций и 24 россиян

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Канада расширила санкции против России, включив в список 38 организаций и 24 физических лица. Об этом сообщила глава МИД страны Анита Ананд на встрече министров иностранных дел G7 в Париже.

«Мы по-прежнему твердо поддерживаем Украину и будем продолжать оказывать давление на Россию», – заявила канадский министр.

Ограничения направлены на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе связанные с разработкой технологий баллистических ракет, а также на участников кибердеятельности. Кроме того, под санкции попали финансовые структуры, включая криптовалютные биржи.

11 сентября сообщалось, что власти Канады внесли в санкционные списки по России восемь физических лиц, включая главу Росмолодежи Григория Гурова и главу МЧС РФ Александра Куренкова. В документе власти Канады объясняют применение ограничительных мер действиями России, которые представляют собой «серьезное нарушение международного мира и безопасности».

16 июня Канада также расширила антироссийские санкционные списки, включив в них семь физических и 34 юридических лица. В списки попали Московская биржа, «СБП биржа», Национальная товарная биржа и Восточная биржа. Также под ограничения попали «Абсолют банк», «Земский банк», АО «Росатом энергетические проекты», НКО «Истина» и страховая компания «Согласие». 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её