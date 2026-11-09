Путин проведет сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент России Владимир Путин проведет сессию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили ИС «Вести» в Кремле. Сессия пройдет 11 ноября.
На саммите будут обсуждаться вопросы совершенствования системы коллективной безопасности, а также международные проблемы. Также предусмотрено подписание документов, в том числе итоговой декларации и антитеррористической стратегии до 2030 г.
9 ноября журналист ИС «Вести» Павел Зарубин сообщил, что Путин на следующей неделе примет участие в саммите ОДКБ. Российский лидер также проведет заседание Совета по физкультуре и спорту. Также планируются международные контакты и совещание с членами Совета безопасности РФ.
Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.).