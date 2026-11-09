Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,314+0,26%DIAS1 263+1,98%NKNC52,35+2,15%IMOEX2 465,54+0,07%RTSI945,6+0,07%RGBI111,99+0,08%RGBITR778,19+0,18%
Главная / Политика /

Путин проведет сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет сессию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили ИС «Вести» в Кремле. Сессия пройдет 11 ноября.

На саммите будут обсуждаться вопросы совершенствования системы коллективной безопасности, а также международные проблемы. Также предусмотрено подписание документов, в том числе итоговой декларации и антитеррористической стратегии до 2030 г.

9 ноября журналист ИС «Вести» Павел Зарубин сообщил, что Путин на следующей неделе примет участие в саммите ОДКБ. Российский лидер также проведет заседание Совета по физкультуре и спорту. Также планируются международные контакты и совещание с членами Совета безопасности РФ.

Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её