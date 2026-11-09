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Голикова рассказала о начале вакцинации от аллергии на пыльцу березы

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России зарегистрировали и начали использовать вакцину против аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

«Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», – заявила она (цитата по ТАСС).

Она также дополнила, что в 2027 г. россияне смогут получать по ОМС препараты для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта. По ее словам, аналогов этим лекарствам нет.

1 октября глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что перед следующим сезоном пыления, с конца октября, планируется привить до 60 000 пациентов вакциной против аллергии на пыльцу березы.

30 сентября «РИА Новости» сообщило, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против пыльцы березы «Аллергарда» для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Аллергический риноконъюнктивит – это совместное воспаление слизистой оболочки носа и оболочки глаз (конъюнктивы), которое возникает из-за реакции иммунитета на аллергены.

4 сентября 2025 г. глава ФМБА говорила, что вакцина от аллергии в ближайшее время будет доступна для массового применения. По ее словам, уже завершены первая и вторая фазы клинических исследований препарата.

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