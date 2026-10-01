Привить вакциной «Аллергарда» планируется до 60 000 человек
Отечественная вакцина «Аллергарда» от аллергии на пыльцу березы поступит в гражданский оборот в октябре 2026 г. Перед следующим сезоном пыления, с конца октября, планируется привить до 60 000 пациентов, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова «Первому каналу».
У вакцины нет мировых аналогов: она хорошо переносится и практически не вызывает побочных эффектов, эффективность подтверждена испытаниями. По словам Скворцовой, у 25% участников аллергия не проявилась, у остальных реакции были в шесть раз слабее.
Препарат предназначен для взрослых и применяется по назначению врача.
30 сентября «РИА Новости» писали, что Минздрав зарегистрировал «Аллергарду» для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Аллергический риноконъюнктивит – это совместное воспаление слизистой оболочки носа и оболочки глаз (конъюнктивы), которое возникает из-за реакции иммунитета на аллергены.