Изготовитель дронов «Транспорт будущего» начал консервацию площадки в Тольятти

Гендиректор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко был арестован в рамках ареста председателя совета директоров и основного акционера «Эфко» Валерия Кустова. Его и также арестованного гендиректора «Эфко» Евгения Ляшенко подозревают ив хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным РБК, следствие оценило ущерб по делу против Кустова в 8,6 млрд руб.