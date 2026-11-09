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Изготовитель дронов «Транспорт будущего» начал консервацию площадки в Тольятти

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Производитель первого отечественного серийного тяжелого дрона «Изделие 80» ООО «Транспорт будущего» консервирует производственную площадку в Тольятти Самарской области. Речь идет о мощностях для серийного производства беспилотных авиационных систем (БАС) и ключевых компонентов, говорится в сообщении организации.

Законсервировать оборудование было решено в условиях уголовного преследования инвесторов группы. Из-за отсутствия новых заказов на военную технику компания сокращает производственные расходы. Предполагается сосредоточить основные ресурсы на разработке гражданских БАС.

В числе законсервированных мощностей в Тольятти – линии, рассчитанные на выпуск сотен тысяч полетных контроллеров и силовых плат в год, производство электродвигателей, лучей и рам для дронов, парк станков с числовым программным управлением и термопластавтоматов, сборочные цеха.

В компании пояснили, что с момента основания проект развивается преимущественно за счет средств инвестора. Для создания собственного конструкторского бюро, производственной инфраструктуры и разработки новых беспилотных систем нужны значительные вложения. При этом дотационным остается гражданское направление: действующие ограничения на полеты БПЛА сдерживают формирование полноценного коммерческого рынка.

Гендиректор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко был арестован в рамках ареста председателя совета директоров и основного акционера «Эфко» Валерия Кустова. Его и также арестованного гендиректора «Эфко» Евгения Ляшенко подозревают ив хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным РБК, следствие оценило ущерб по делу против Кустова в 8,6 млрд руб.

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