Шойгу усомнился в стремлении Украины и Европы к мирному урегулированию

По его словам, расходы Украины в бюджете на 2026 г. запланированы на уровне $177 млрд при доходах в $68,6 млрд. Государственный долг страны с начала спецоперации вырос в 4,6 раза и достиг рекордных $214 млрд. Секретарь Совбеза также отметил, что, по прогнозу Международного валютного фонда, в 2027 г. госдолг Украины увеличится еще на 137% ВВП. На военные нужды в следующем году Киев планирует направить $109,6 млрд – почти 44% ВВП, указал Шойгу.