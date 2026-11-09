Шойгу усомнился в стремлении Украины и Европы к мирному урегулированию
Действия Украины и европейских стран свидетельствуют о подготовке к продолжению военного конфликта, а не к мирному урегулированию. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.
«Похоже, что Украина и ее европейские спонсоры готовятся к войне, к ее продолжению, а никак не к миру», - подчеркнул Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, расходы Украины в бюджете на 2026 г. запланированы на уровне $177 млрд при доходах в $68,6 млрд. Государственный долг страны с начала спецоперации вырос в 4,6 раза и достиг рекордных $214 млрд. Секретарь Совбеза также отметил, что, по прогнозу Международного валютного фонда, в 2027 г. госдолг Украины увеличится еще на 137% ВВП. На военные нужды в следующем году Киев планирует направить $109,6 млрд – почти 44% ВВП, указал Шойгу.
6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует затянувшуюся неготовность Европы к переговорам. По его словам, Россия не получала инициатив со стороны европейских стран насчет механизмов обеспечения безопасности.
5 ноября сообщалось, что ЕС выделит Украине новый пакет финансовой помощи на 4,3 млрд евро. Деньги будут направлены на обеспечение работы основных государственных служб Украины, а также покрытие неотложных оборонных потребностей, указал Евросоюз.
4 ноября Еврокомиссия назвала ЕС главным спонсором Украины. Европейское объединение выделило Киеву 231,5 млрд евро с начала боевых действий в 2022 г.