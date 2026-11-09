Трамп намерен помиловать своих помощников перед истечением срока полномочий

Трамп отметил, что защитит таким образом от возможного юридического преследования со стороны демократов всех тех лиц, которые приближались хотя бы «на 1000 миль к Овальному кабинету» Белого дома в ходе второго срока его пребывания у власти. «Я не хочу, чтобы замечательные люди, служащие стране и отлично работающие, проводили остаток своей жизни, как было со мной, когда я потратил четыре года, защищаясь от радикально настроенных лиц и сумасшедших», – отметил глава администрации США.