Трамп намерен помиловать своих помощников перед истечением срока полномочий
Президент США Дональд Трамп намерен подписать в превентивном порядке «огромное число помилований» для своих помощников и советников перед истечением срока в январе 2029 г. Об этом он заявил в интервью CBS News.
Трамп отметил, что защитит таким образом от возможного юридического преследования со стороны демократов всех тех лиц, которые приближались хотя бы «на 1000 миль к Овальному кабинету» Белого дома в ходе второго срока его пребывания у власти. «Я не хочу, чтобы замечательные люди, служащие стране и отлично работающие, проводили остаток своей жизни, как было со мной, когда я потратил четыре года, защищаясь от радикально настроенных лиц и сумасшедших», – отметил глава администрации США.
Трампа также попросили уточнить, ожидает ли он, что помилование ему придется в превентивном порядке подписывать и в отношении самого себя. Президент ответил отрицательно, но при этом добавил: «Разумеется, ничего необоснованного в этом не было бы». Трамп также считает, что имеет полномочия помиловать самого себя.
2 ноября Трамп заявил, что готов помиловать основателя SpaceX Илона Маска и его ближайших сторонников, если после победы демократов на выборах конгресс начнет расследование в отношении предпринимателя.
Он отметил, что помилование может быть превентивным. Американский лидер также подчеркнул, что экс-президент США Джо Байден помиловал тех, кто помогал расследовать нападение на Капитолий 6 января, а также своего сына Хантера Байдена и нескольких чиновников.