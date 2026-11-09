Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,297+0,12%MSTT82+2,82%MGTS1 366+1,04%IMOEX2 478,05+0,58%RTSI950,4+0,58%RGBI112,07+0,15%RGBITR778,73+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп намерен помиловать своих помощников перед истечением срока полномочий

Татьяна Мозолевская
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп намерен подписать в превентивном порядке «огромное число помилований» для своих помощников и советников перед истечением срока в январе 2029 г. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Трамп отметил, что защитит таким образом от возможного юридического преследования со стороны демократов всех тех лиц, которые приближались хотя бы «на 1000 миль к Овальному кабинету» Белого дома в ходе второго срока его пребывания у власти. «Я не хочу, чтобы замечательные люди, служащие стране и отлично работающие, проводили остаток своей жизни, как было со мной, когда я потратил четыре года, защищаясь от радикально настроенных лиц и сумасшедших», – отметил глава администрации США.

Трампа также попросили уточнить, ожидает ли он, что помилование ему придется в превентивном порядке подписывать и в отношении самого себя. Президент ответил отрицательно, но при этом добавил: «Разумеется, ничего необоснованного в этом не было бы». Трамп также считает, что имеет полномочия помиловать самого себя.

2 ноября Трамп заявил, что готов помиловать основателя SpaceX Илона Маска и его ближайших сторонников, если после победы демократов на выборах конгресс начнет расследование в отношении предпринимателя.

Он отметил, что помилование может быть превентивным. Американский лидер также подчеркнул, что экс-президент США Джо Байден помиловал тех, кто помогал расследовать нападение на Капитолий 6 января, а также своего сына Хантера Байдена и нескольких чиновников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь