Суды чаще обязывают банки возвращать деньги за платное снижение кредитной ставки

В 2024 г. Верховный суд указал на недопустимость одностороннего повышения ставок после отказа от платных опций, а ЦБ рекомендовал банкам отказаться от такой практики. Клиент вправе отказаться от дополнительной услуги в любое время, подчеркнула руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.