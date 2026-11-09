Суды чаще обязывают банки возвращать деньги за платное снижение кредитной ставки
Российские суды все чаще обязывают банки возвращать заемщикам деньги за платное снижение ставки по кредитам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на решения за 2026 г.
В ряде случаев клиентам удается сохранить прежние проценты после отказа от дополнительных услуг. Споры зафиксированы со Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Газпромбанком, Совкомбанком и ОТП Банком.
Юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Анна Лысенко пояснила, что ставка – существенное условие договора, а не самостоятельная услуга, поэтому банки не вправе отдельно брать деньги за ее изменение. Суды нередко признают такую плату скрытыми процентами и нарушением прав потребителей.
В 2024 г. Верховный суд указал на недопустимость одностороннего повышения ставок после отказа от платных опций, а ЦБ рекомендовал банкам отказаться от такой практики. Клиент вправе отказаться от дополнительной услуги в любое время, подчеркнула руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.