Победа демократов обрушила акции ИИ-инфраструктуры

Распродажа шла волнами. 4 ноября, на следующий день после выборов, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 3% и провел лучшую сессию с апреля 2025 г. Но 5 ноября азиатские рынки упали раньше американских: Kospi потерял 5,28%, а SK hynix и Samsung Electronics, на которые приходится около половины капитализации индекса, подешевели на 9,46 и 7,57%. В тот же день S&P 500 упал на 4,36%, NASDAQ Composite – на 5,52% и вошел в коррекцию, Dow Jones потерял 3,4%. Для всех трех индексов это крупнейшее падение с апреля 2025 г.