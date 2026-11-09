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Главная / Инвестиции /

Победа демократов обрушила акции ИИ-инфраструктуры

Инвесторы опасаются, что новый конгресс и губернаторы важных штатов затормозят строительство дата-центров
Екатерина Литова
Анастасия Брянцева
Brendan McDermid / REUTERS
Brendan McDermid / REUTERS

На мировых рынках обвалились акции компаний, связанных с инфраструктурой для искусственного интеллекта (ИИ): производителей чипов, операторов дата-центров и поставщиков электроэнергии. Только 5 ноября индекс NASDAQ 100 потерял $2,3 трлн капитализации, S&P 500 – $2,8 трлн, а на следующий день распродажа перекинулась на Азию. Поводом стала победа демократов на промежуточных выборах в США. Ее успех по всей стране повысил вероятность того, что власти начнут приостанавливать строительство новых дата-центров.

Распродажа шла волнами. 4 ноября, на следующий день после выборов, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 3% и провел лучшую сессию с апреля 2025 г. Но 5 ноября азиатские рынки упали раньше американских: Kospi потерял 5,28%, а SK hynix и Samsung Electronics, на которые приходится около половины капитализации индекса, подешевели на 9,46 и 7,57%. В тот же день S&P 500 упал на 4,36%, NASDAQ Composite – на 5,52% и вошел в коррекцию, Dow Jones потерял 3,4%. Для всех трех индексов это крупнейшее падение с апреля 2025 г.

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