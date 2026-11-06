«Селигдар» обратился в ЦБ и Мосбиржу из-за резких движений котировок

В холдинге подчеркнули, что деятельность предприятий продолжается в штатном режиме. За девять месяцев 2026 г. производство золота выросло на 16%, превысив 7 т, а выпуск олова в концентрате достиг 3121 т. Выручка от реализации металлов увеличилась на 26% до 77,1 млрд руб.