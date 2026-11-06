«Селигдар» обратился в ЦБ и Мосбиржу из-за резких движений котировок
Золотодобывающий холдинг «Селигдар» направил обращения руководству Банка России и Московской биржи из-за резких колебаний стоимости своих ценных бумаг и аномальных объемов торгов. Компания считает происходящее манипулятивным, следует из заявления президента и председателя совета директоров холдинга Александра Хруща.
По его словам, компания намерена прояснить причины расхождения динамики акций с ценой золота, а также резких изменений котировок. Поводом для обращения стали сообщения об уголовном преследовании мажоритарных акционеров «Селигдара», распространившиеся в инвесторских каналах 5 ноября.
Хрущ подчеркнул, что информация о предъявлении новых обвинений не является новой, поскольку появилась еще в конце сентября. Он отметил, что уголовное преследование физических лиц не означает возникновения обязательств у компаний группы, а арест долей не равнозначен аресту производственных активов.
«Мы расцениваем происходящие события как манипулятивные», – заявил Хрущ.
В холдинге подчеркнули, что деятельность предприятий продолжается в штатном режиме. За девять месяцев 2026 г. производство золота выросло на 16%, превысив 7 т, а выпуск олова в концентрате достиг 3121 т. Выручка от реализации металлов увеличилась на 26% до 77,1 млрд руб.