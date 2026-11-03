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Дом.РФ допустил переход к ежеквартальной выплате дивидендов

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «Дом.РФ» прорабатывает переход к ежеквартальной выплате дивидендов. Об этом сообщил финансовый директор компании Давид Овсепян в эфире «Т-инвестиций».

«Это корпоративное действие требует созыва общего собрания акционеров. Как известно, мы компания с госучастием, это бюрократический, долгий процесс», – заявил Овсепян.

Член правления Дом.РФ Алексей Пудовкин уточнил, что компания рассчитывает представить решение в течение ближайших двух месяцев, после публикации отчетности за 2026 г.

Дом.РФ – единый институт развития в жилищной сфере. Группа работает по направлениям ипотечного и проектного финансирования, секьюритизации, вовлечения в оборот федеральных земель, развития арендного жилья и рынков ипотечных и инфраструктурных облигаций.

29 октября сообщалось, что Дом.РФ за девять месяцев 2026 г. заработал 86,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – на 39% больше, чем годом ранее. В III квартале прибыль составила 29 млрд руб. (+26% год к году). Операционные доходы выросли на 35% до 152,8 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) достигла 23,6%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 2,6 п. п.

За август Дом.РФ заработал 10 млрд руб. чистой прибыли, за восемь месяцев – 77 млрд руб. (+40% год к году). Чистые процентные доходы за этот период составили 120 млрд руб. (+26%), комиссионные – 31 млрд руб. (+46%), они формируют 23% операционных доходов группы.

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